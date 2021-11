Dourdan Médiathèque Le Grimoire Dourdan, Essonne Lecture-ciné Médiathèque Le Grimoire Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Essonne

Lecture-ciné Médiathèque Le Grimoire, 22 janvier 2022, Dourdan. Lecture-ciné

Médiathèque Le Grimoire, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Je t‘aime un peu, beaucoup, passionnément… Découvrez un savant mélange de textes lus à haute voix et de courts-métrages qui créent des instants de dialogues entre les mondes de la littérature et du cinéma. Lecture-ciné par la compagnie Simagine. Médiathèque Le Grimoire 4 Place du Chariot 91410 Dourdan Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dourdan, Essonne Autres Lieu Médiathèque Le Grimoire Adresse 4 Place du Chariot 91410 Dourdan Ville Dourdan lieuville Médiathèque Le Grimoire Dourdan