Beauchamp Médiathèque Joseph Kessel Beauchamp, Val-d'Oise Lecture-ciné : Frousse, trouille & chocottes Médiathèque Joseph Kessel Beauchamp Catégories d’évènement: Beauchamp

Val-d'Oise

Lecture-ciné : Frousse, trouille & chocottes Médiathèque Joseph Kessel, 22 janvier 2022, Beauchamp. Lecture-ciné : Frousse, trouille & chocottes

Médiathèque Joseph Kessel, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

…un écran ou un mur blanc. Des courts-métrages. La Lecture-Ciné peut commencer…et au menu galerie truculente de personnages effrayants, touchants et monstrueux. Que de l’amour !

30 places sur réservation

Deux comédiennes. Une table, des livres posés dessus…. Médiathèque Joseph Kessel 18 avenue du général de Gaulle 92250 Beauchamp Beauchamp Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beauchamp, Val-d'Oise Autres Lieu Médiathèque Joseph Kessel Adresse 18 avenue du général de Gaulle 92250 Beauchamp Ville Beauchamp lieuville Médiathèque Joseph Kessel Beauchamp