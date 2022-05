Lecture chorale d’extraits de trois oeuvres d’Ernest Pérochon Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort Deux-Sèvres Niort Le mardi 17 mai par les élèves de 3e du lycée horticole Gaston Chaissac et de seconde du lycée Saint-André de Niort

Le jeudi 19 mai par les élèves de 4e du collège Gérard Philippe de Niort et de 3e du collège René Caillié de Mauzé-sur-le-Mignon. Le parcours consistera en une déambulation ponctuée de lectures mises en scène par les élèves au sein même du musée Bernard d’Agesci, à 17h45, 18h et 18h30. Le mardi 17 mai par les élèves de 3e du lycée horticole Gaston Chaissac et de seconde du lycée Saint-André de Niort

