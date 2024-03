Lecture-chantée moi pour toi Médiathèque Départementale Saint-Vallier, samedi 23 mars 2024.

Lecture-chantée moi pour toi Médiathèque Départementale Saint-Vallier Drôme

Une lecture-chantée moi pour toi, qui dure 1h, pour deux voix et un piano.

Par Carton Compagnie et Zineb Sahraoui-Henry, dans le cadre du printemps des poètes et dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mddc-stvallier@ladrome.fr

L’événement Lecture-chantée moi pour toi Saint-Vallier a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche