Lecture Carnets de galère d’Aiat Fayez Cantine des Pyrénnées, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 au 24 juillet 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival: Cette lecture est une étape dans le travail dans la création de Carnets de galère d’Aiat Fayez mis en scène par Christine Letailleur. Le texte sera lu par Marco Caraffa à la Cantine des Pyrénées. Christine Letailleur souhaitait partager ce texte avec le public à travers cette lecture avant de le mettre en scène.

Fabrik Théâtre, compagnie conventionnée en Ile-de-France, travaille actuellement à la nouvelle création de Christine Letailleur : Carnets de galère d’Aiat Fayez.

Au vu du contexte sanitaire, la metteure en scène a souhaité travailler sur un spectacle itinérant, de forme légère-un texte, un acteur- afin d’aller plus facilement à la rencontre des publics et de renouer avec ce qui nous a tant manqué depuis plus d’un an à savoir l’échange, la parole, la convivialité. Pour ce faire, la metteure en scène a passé une commande d’écriture à Aiat Fayez afin qu’il nous relate dans un monologue sa propre expérience de l’exil ; le texte, composé pour un jeune acteur, Marco Caraffa sortant tout juste de L’ESCA d’Asnières, a été livré fin mai 2021 à la compagnie. Entre deux périodes de travail, Christine Letailleur propose une série de lectures et de rencontres autour de son projet. Il s’agira de partager avec les publics une lecture du texte ainsi qu’un temps d’échange avec le comédien et la metteure en scène voire avec l’auteur qui devrait être une partie de l’été en résidence d’écriture à Paris. Ce temps d’échange abordera des questions liées à l’émigration mais sera aussi un moment de partage sur le travail de création. Le choix de la Cantine des Pyrénées comme lieu de partage et de diffusion s’est imposé très vite, Nous souhaitions un lien avec une association de terrain qui est au plus proche des problématiques dont parle ce projet.

Spectacles -> Théâtre

Cantine des Pyrénnées 77 rue de la Mare Paris 75020

11 : Jourdain (209m) 11 : Pyrénées (286m) 26



Contact :Fabrik Théâtre 0631500720 fabriktheatre1@gmail.com

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Solidaire;Ados;En famille

Date complète :

2021-07-21T19:00:00+02:00_2021-07-21T20:00:00+02:00;2021-07-22T19:00:00+02:00_2021-07-22T20:00:00+02:00;2021-07-23T19:00:00+02:00_2021-07-23T20:00:00+02:00;2021-07-24T19:00:00+02:00_2021-07-24T20:00:00+02:00

Laura Ben Hayoun