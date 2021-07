Périers Périers Manche, Périers Lecture canine Périers Périers Catégories d’évènement: Manche

Lecture canine Périers, 24 juillet 2021

Périers Manche Périers Sur la voie verte, partez en balade avec votre chien pour une lecture itinérante. Sur inscription par mail : bibliotheque.periers@orange.fr, téléphone : 02 33 07 46 69 ou directement à l'accueil de la bibliothèque sur les horaires d'ouverture

Lieu Périers