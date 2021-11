Wattrelos Bibliothèque municipale de Wattrelos Nord, Wattrelos Lecture câline pour les plus jeunes Bibliothèque municipale de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque municipale de Wattrelos, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 L’équipe de la bibliothèque racontent des histoires aux tout petits. Sur le thème de l’amour Bibliothèque municipale de Wattrelos 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

