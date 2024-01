Lecture bilingue : Tarik Hamdan, un poète palestinien à Paris L’Ours et la Vieille Grille Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

L’Ours et la Vieille Grille

Café – Librairie – Lieu culturel

9 rue Larrey, 75005

Métro : Place Monge

Entrée libre. Après la rencontre, la soirée se poursuit pour échanger au café-librairie où on peut dîner et boire un verre

Présentation du nouveau recueil Exercices d’apprentissage, paru aux Éditions Lanskine.

Lecture en arabe par Tarik Hamdan et en français par Paul de Brancion, d’extraits du recueil Exercices d’apprentissage, publié par Tarik Hamdan aux Éditions Lanskine

