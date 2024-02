Lecture BD « Aller retour vers de nouveaux horizons » Salle Bleuets et Coquelicots Die, jeudi 29 février 2024.

Lecture BD « Aller retour vers de nouveaux horizons » Salle Bleuets et Coquelicots Die Drôme

Quelques saynètes capables de nous inspirer des relations plus sereines en famille. Pour les ados et les familles. Animé par Claire Commarmond, médiatrice, exploratrice des relations familiales coopératrices et autrice. Sans inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 16:00:00

fin : 2024-02-29 17:00:00

Salle Bleuets et Coquelicots 28 rue de l’Armellerie

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes happy.cycle.26@gmail.com

L’événement Lecture BD « Aller retour vers de nouveaux horizons » Die a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme du Pays Diois