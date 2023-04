Lecture avec Maylis Adhémar Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Lecture avec Maylis Adhémar Médiathèque Françoise Sagan, 21 avril 2023, Paris. Le vendredi 21 avril 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit Inscription sur le site du Festival du livre de Paris ici : https://www.festivaldulivredeparis.fr/ Dans le cadre du Festival du livre de Paris, la médiathèque accueillera Maylis Adhémar pour une lecture à voix haute d’un extrait de son dernier roman « La grande ourse », avec la complicité d’une bibliothécaire. Le salon du livre fait son festival du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 https://www.paris.fr/evenements/festival-du-livre-de-paris-16277 Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.paris.fr/evenements/festival-du-livre-de-paris-16277

