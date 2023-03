Lecture avec les Dorie Capadine au Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 12 mars 2023, Vicq-sur-BreuilhVicq-sur-Breuilh OT Briance Sud Haute Vienne .

Lecture avec les Dorie Capadine au Musée & Jardins Cécile Sabourdy

2 Rue du Musée Cécile Sabourdy

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh

2023-03-12 – 2023-03-12

Vicq-sur-Breuilh

Haute-Vienne

2 Rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh

Rencontre inédite entre les Dorie Capadine et Thierry Coudert

Dimanche 12 mars 2023 à 15h30, sur réservation, 7.50€/personne, dès 10 ans

Lectures à voix haute des Dorie Capadine parmi les œuvres, suivies d’un temps d’échange avec le collectionneur Thierry Coudert.

Des lectures à partir d’extraits de textes et de poèmes autour d’une thématique choisie « Jeux, hasards et mouvements », autour du jeu, qui feront résonner la langue de manière amusante et savoureuse, en regard avec les œuvres de nos artistes hors piste qui jouent eux aussi, à leur manière, avec les codes artistiques et qui savent nous surprendre avec de nouveaux langages.

Réservation obligatoire au 05 55 00 67 73, via contact@museejardins-sabourdy.fr ou via les réseaux sociaux.

2 Rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh

dernière mise à jour : 2023-02-22 par OT Briance Sud Haute Vienne