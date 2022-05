Lecture aux jardins Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Lecture aux jardins Cusset, 22 mai 2022, Cusset. Lecture aux jardins Cusset

2022-05-22 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-23 18:00:00 18:00:00

Cusset Allier Cusset Les bibliothécaires de Cusset vous accueilleront aux jardins de la Contrée de Gauvin à Cusset où elles vous livreront leur sélection d’ouvrages sur le thème de la nature. bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr +33 4 70 30 95 11 http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ Cusset

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Ville Cusset lieuville Cusset Departement Allier

Cusset Cusset Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cusset/

Lecture aux jardins Cusset 2022-05-22 was last modified: by Lecture aux jardins Cusset Cusset 22 mai 2022 Allier Cusset

Cusset Allier