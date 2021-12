Hommes Crèche les Coquelicots De Hommes Hommes, Indre-et-Loire Lecture autour d’un “Raconte tapis” Crèche les Coquelicots De Hommes Hommes Catégories d’évènement: Hommes

Indre-et-Loire

Lecture autour d’un “Raconte tapis” Crèche les Coquelicots De Hommes, 21 janvier 2022, Hommes. Lecture autour d’un “Raconte tapis”

Crèche les Coquelicots De Hommes, le vendredi 21 janvier 2022 à 16:00 Nombre de places limité

Animation lecture autour d’un “Raconte-Tapis” Crèche les Coquelicots De Hommes Rue du 1945, 8 Place du Huit Mai, 37340 Hommes Hommes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hommes, Indre-et-Loire Autres Lieu Crèche les Coquelicots De Hommes Adresse Rue du 1945, 8 Place du Huit Mai, 37340 Hommes Ville Hommes lieuville Crèche les Coquelicots De Hommes Hommes