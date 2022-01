Lecture autour de l’accrochage « Regards croisés : François Augiéras, les rives primitives » Musée national de préhistoire, 22 janvier 2022, Les Eyzies.

Musée national de préhistoire, le samedi 22 janvier à 18:30

**Pour cette sixième édition des Nuits de la lecture, célébrons tous ensemble le plaisir de lire !** **Le Musée national de Préhistoire vous propose de partager un moment chaleureux, au sein même des collections permanentes, autour de ses coups de cœurs littéraires.** François Augiéras est de ces esprits qui hanteront toujours le Périgord ; le cinquantenaire de sa disparition inaugure un tournant pour sa réception et sa reconnaissance. Dans ce contexte, la présentation de l’œuvre peint au Musée national de Préhistoire permet un rassemblement inédit de peintures sauvées de l’oubli et favorise des regards croisés avec la Préhistoire, aussi étonnants que nécessaires. La modernité affirmée de son primitivisme qu’il pousse à ses paroxysmes l’amènera à mêler œuvre et vie par la circulation cohérente entre peinture, écriture et aventure. Invoquant « une magie de l’art », les conséquences artistiques et spirituelles de sa trajectoire à nulle autre pareille sont considérables : ce sont celles – présentes et vivantes – qu’il a cru rencontrer dans les grottes, le long des falaises ou des rives primitives des Beunes, Vézère, Dordogne… Commissariat : Inna Maaímura Exposition organisée par le Musée national de Préhistoire en partenariat avec l’Office de la Culture de Domme dans le cadre du cinquantenaire de la disparition du peintre François Augiéras Prêts exceptionnels d’œuvres des collections de Miquel Barceló et Paul Placet Entrée libre et gratuite de 18h30 à 20h Tous publics Cette soirée est proposée en partenariat avec la Réunion des musées nationaux – Grand-Palais, la Société des Amis du Musée national de préhistoire et de la Recherche Archéologique (SAMRA), la bibliothèque des Eyzies et l’Office de la Culture de Domme. Programme complet sur : [[https://musee-prehistoire-eyzies.fr/](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/)](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/)

par Inna Maaimura, commissaire de l’exposition : une plongée inédite dans l’œuvre de François Augiéras !

