Lecture autour de la galette Lessay Lessay Catégories d’Évènement: Lessay

Manche

Lecture autour de la galette Lessay, 25 janvier 2023, Lessay . Lecture autour de la galette 14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche

2023-01-25 15:30:00 15:30:00 – 2023-01-25 16:30:00 16:30:00 Lessay

Manche La médiathèque de Lessay convie les plus petits à venir écouter des lectures autour du thème de la galette le mercredi 25 janvier à 15h30. La lecture sera suivi de la dégustation de la galette des rois. Sur inscription obligatoire. La médiathèque de Lessay convie les plus petits à venir écouter des lectures autour du thème de la galette le mercredi 25 janvier à 15h30. La lecture sera suivi de la dégustation de la galette des rois. Sur inscription obligatoire. mediatheque@lessay.fr +33 2 33 07 70 32 https://lessay.bibenligne.fr/ Lessay

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Lessay, Manche Autres Lieu Lessay Adresse 14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche Ville Lessay lieuville Lessay Departement Manche

Lessay Lessay Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lessay/

Lecture autour de la galette Lessay 2023-01-25 was last modified: by Lecture autour de la galette Lessay Lessay 25 janvier 2023 14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche Lessay manche

Lessay Manche