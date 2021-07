Nantes Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique, Nantes Lecture au vert avec les Compagnons Amateurs – Festival Romances européennes Pôle associatif du Breil Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lecture au vert avec les Compagnons Amateurs – Festival Romances européennes Pôle associatif du Breil Malville, 11 août 2021-11 août 2021, Nantes. 2021-08-11

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : oui Sur inscription : compagniemoradi@laposte.net Tout public – Adultes Lecture menée par le Groupe des Compagnons Amateurs de la Cie Moradi Sur inscription en raison de la jauge limitée Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Pôle associatif du Breil Malville Ville Nantes Age maximum Tout public - Adultes lieuville Pôle associatif du Breil Malville Nantes