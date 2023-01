LECTURE AU MUSÉE Val de Briey Val de Briey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Val-de-Briey

LECTURE AU MUSÉE
1 AVENUE DU DOCTEUR PIERRE GIRY
Val de Briey
Meurthe-et-Moselle

2023-03-01 10:30:00 – 2023-03-01 11:00:00

Meurthe-et-Moselle Pour les 0 à 3 ans

Histoires, comptines et œuvres d’art pour les bébés bibliotheque.briey@valdebriey.fr +33 3 82 46 65 55 Val de Briey

