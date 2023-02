Lecture au musée : la dissociation – de Nadia Yala Kisukidi – L’Humain d’abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 5 mars 2023, Nantes.

2023-03-05

11:00 11:45

Le corps, noir comme la pluie et l’éclair, refuse de grandir. Armée de l’art de la dissociation, d’une liasse de billets volée et d’un Manuel mouillé, une naine prend la fuite à la pointe du jour. Des corons du Nord aux tours HLM de la banlieue parisienne, d’un squat d’artistes à un cagibi de chambre d’hôtel, d’un foyer de la Poste du 16e arrondissement à une utopie anarchiste née du béton d’Ivry, de la débine à la débrouille, de la lutte à la révolution, c’est l’histoire d’une folle traversée au pied du monde, auprès des spectres, dans les trous de la mémoire. Picaresque et hallucinée, poétique et joyeuse, “La dissociation” déploie un monde singulier, peuplé de personnages en rupture de ban. Avec ce premier roman empruntant tantôt au réalisme magique, tantôt à la fable contemporaine, à mi-chemin du conte et de la satire, la philosophe Nadia Yala Kisukidi dessine une voie nouvelle. Née à Bruxelles en 1978, d’une mère franco-italienne et d’un père congolais, Nadia Yala Kisukidi est une philosophe française spécialiste de la pensée d’Henri Bergson et des études postcoloniales, maîtresse de conférences à l’Université Paris VIII. Elle fut co-curatrice de la Biennale d’art contemporain Yango 2, à Kinshasa (République démocratique du Congo) de 2020 à 2022. Dans le cadre du Temps fort citoyen “L’humain d’abord” (du 3 au 5 mars 2023) et du Festival Atlantide (2 au 5 mars 2023)

