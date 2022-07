Lecture au jardin Uzerche Uzerche UzercheUzerche Catégories d’évènement: Corrèze

Lecture au jardin

2022-07-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-20

Corrèze Uzerche Corrèze Uzerche Les 20 juillet et le 17 août à 18h30. Les 3 – 10 – 24 et 31 août à 17h30 – gratuit – sans réservation. Lectures publiques, par un ou plusieurs membres de l’association, d’extraits d’œuvres littéraires sur un thème différent à chaque lecture, certaines accompagnées en musique. Nouveauté 2022 apéro-lecture les 20 juillet et 17 août. Les 20 juillet et le 17 août à 18h30. Les 3 – 10 – 24 et 31 août à 17h30 – gratuit – sans réservation. Uzerche Uzerche

dernière mise à jour : 2022-07-06 par OT Terres de Corrèze

