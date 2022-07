Lecture au jardin

Lecture au jardin, 17 août 2022



2022-08-17 14:00:00 – 2022-08-17 18:00:00 De 14h à 18h, venez profiter du jardin du musée. Des jeux antiques et des livres seront à votre disposition. A 16h30 nous vous donnons rendez-vous pour une lecture contée autour d’histoires mythologiques. un goûter offert par le musée clôturera cette journée. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

