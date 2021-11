Saumur Collège Pierre Mendès France Maine-et-Loire, Saumur Lecture au coeur du CDI Collège Pierre Mendès France Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Lecture au coeur du CDI Collège Pierre Mendès France, 20 janvier 2022, Saumur. Lecture au coeur du CDI

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Collège Pierre Mendès France

La première soirée sera réservée aux élèves du collège de la 5° à la 3°, la deuxième aux élèves de 6° et aux élèves de CM2 des écoles du secteur. Pemière heure : jeux sur le thème des livres et de la lecture puis lecture à voix haute par la documentaliste et des élèves du club lecture ; Deuxième heure : Lecture libre avec découverte du fonds du CDI

25 places

2 soirées pour découvrir le fonds du CDI Collège Pierre Mendès France 45 rue du docteur Schweitzer 49400 Saumur Saumur Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Collège Pierre Mendès France Adresse 45 rue du docteur Schweitzer 49400 Saumur Ville Saumur lieuville Collège Pierre Mendès France Saumur