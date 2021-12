Vergèze Bar des sports Gard, Vergèze Lecture au Bar Des Sports ! Bar des sports Vergèze Catégories d’évènement: Gard

Bar des sports, le dimanche 23 janvier 2022 à 19:30

_Le Merle_ de Arthur Keelt, traduction de Jean-Bernard Pouy Lecture: Jacques Merle de la Compagnie la Muse Errante. Un linguiste ermite, retiré dans les montagnes autrichienne, se voit confier par les “nouveaux maîtres du monde” la périlleuse mission de décrypter un message envoyé par des extra-terrestre avant – dit-on- d’attaquer la terre: un merle encagé. Un récit fantasque, absurde et plein d’humour Lecture Bar des sports 4 place de la République 30310 Vergèze Vergèze Gard

