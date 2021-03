Paris LIBRAIRIE CALYPSO Paris Lecture – atelier – rencontre à la librairie Calypso LIBRAIRIE CALYPSO Paris Catégorie d’évènement: Paris

LIBRAIRIE CALYPSO, le vendredi 26 mars à 10:00

Lecture « Laisse folie courir » de Gerda Cadostion, éditions mémoire d’encrier, avec la Compagnie Gazelle à la librairie Calypso à Paris, nous filmons une séance de travail avec des apprenants en français. Une lecture d’extraits du livre de l’autric haitienne sera suivi d’échanges autour de la langue, de la Francophonie , des divertés et des particularités des langues.

SUR PLACE UNIQUEMENT 1 PROFESSIONNEL SINON EN DISTANCIEL

lecture d’extrait de Laisse folie courir de Gerda Cadostin, suivi d’un débat sur les langues et la francophonie avec des apprenants en langue française LIBRAIRIE CALYPSO 17 bis avenue parmentier 75011 Paris Paris Paris 10e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T10:30:00

