Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Lecture / atelier d’écriture ” La vie secrète de la forêt” Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Lecture / atelier d’écriture ” La vie secrète de la forêt” Pléneuf-Val-André, 20 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Lecture / atelier d’écriture ” La vie secrète de la forêt” Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2021-11-20 14:00:00 – 2021-11-20 18:50:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Dans le cadre de l’édition 2021 d’ “Auprès de mon arbre” par l’association de l’Arbre Citoyen : ->Virginie Le Pape, auteure d’ouvrages jeune public parus cette année aux éditions Casterman animera dans la nouvelle collection “Vert planète” un atelier d’écriture très accessible sur les sensations en forêt à 15h30.

(à partir de 9 ans, 15 personnes maximum). ->Lectures proposées par la Bibliothèque pour tous de Pléneuf-Val-André durant l’après-midi. Ouvert à tous. aupresdemonarbre.sb@gmail.com +33 2 96 72 20 55 Dans le cadre de l’édition 2021 d’ “Auprès de mon arbre” par l’association de l’Arbre Citoyen : ->Virginie Le Pape, auteure d’ouvrages jeune public parus cette année aux éditions Casterman animera dans la nouvelle collection “Vert planète” un atelier d’écriture très accessible sur les sensations en forêt à 15h30.

(à partir de 9 ans, 15 personnes maximum). ->Lectures proposées par la Bibliothèque pour tous de Pléneuf-Val-André durant l’après-midi. Ouvert à tous. Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Salle des Régates Promenade de la digue Ville Pléneuf-Val-André lieuville Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André