Lecture Arras-en-Lavedan, 20 février 2022, Arras-en-Lavedan. Lecture Abbadiale ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

2022-02-20 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-20 Abbadiale ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Arras-en-Lavedan Lecture de Françoise PAULY et rencontre avec Marc Falgas abbadiale@orange.fr http://www.abbadiale.fr/ Abbadiale ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arras-en-Lavedan Adresse Abbadiale ARRAS-EN-LAVEDAN Ville Arras-en-Lavedan lieuville Abbadiale ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Departement Hautes-Pyrénées

Lecture Arras-en-Lavedan 2022-02-20 was last modified: by Lecture Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan 20 février 2022 Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées