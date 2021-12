Lecture apéritive musicale Atelier 53, 22 janvier 2022, Mérignac.

du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Atelier 53

**Joséphine, une idéal utopie de fraternité et d’amour !** Artiste, femme de spectacles, grande star du music-hall, tout le monde connaît Joséphine Baker, qui fit son apparition fracassante au Théâtre des Champs Elysées le 2 octobre1925 dans la « Revue Nègre » et qui incarnera, en 1926 aux Folies Bergère le fantasme colonial de la France, car c’est dans ce cabaret que les plumes laissent place à la célèbre ceinture de bananes et sa chanson fétiche « J’ai deux amours »… Cette petite fille d’esclave comme il y avait tant au début du XXe siècle aux Etats-Unis s’engagera pour de Gaulle pendant la guerre et adoptera des enfants de toutes couleurs. Une femme de cœur et de courage à la destinée hors du commun. C’est ce symbole d’amour universel que nous désirons partager avec vous lors de ce spectacle.

