2022-04-13 10:30:00 – 2022-04-13 11:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer A l’occasion des 20 ans de la Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, Laurence vous invite à écouter des histoires sur le thème de l’anniversaire ! Enfants de 0 à 6 ans, gratuit, inscriptions souhaitées. Infos :

