La Ronde des mots – Cap sur les vacances !

Lectures animées – Mercredi 7 juillet – 10h30

L’été est arrivé et les animations reprennent!

La médiathèque La Ronde des mots met le cap sur les vacances et invite les enfants de 3 à 6 ans à ses lectures animées par Cathy et Fanny, le mercredi 7 juillet à 10h30 (sur inscription).

+33 5 49 05 36 09

Médiathèque La Ronde des mots

