Lecture animée du papier panoramique Maison du patrimoine Remoray-Boujeons, jeudi 22 août 2024.

Commentaire du papier panoramique classé au titre des Monuments Historiques datant de 1807 intitulé Histoire de Joseph . Et vidéo sur la création et la technique d’impression à la planche de ce mystérieux papier en camaïeu vert, exceptionnel par son degré de conservation et sa richesse artistique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 14:00:00

fin : 2024-08-22 18:00:00

Maison du patrimoine 9 Place de la Mairie

Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

