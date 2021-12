Mauron Médiathèque "Il était une fois" de Mauron Mauron, Morbihan Lecture animée avec son doudou Médiathèque “Il était une fois” de Mauron Mauron Catégories d’évènement: Mauron

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque “Il était une fois” de Mauron

Lecture animée en compagnie de son doudou avec _Arlequin ou les oreilles de Venise_ d’Hubert Ben Kemoun. Leurs doudous passeront la nuit à la médiathèque (au vue de la situation sanitaire, c’est la photo de leur doudou qui restera à la bibliothèque). Les enfants reviennent le samedi à 10h30. Ils devront retrouver la photo de leur doudou dans les rayonnages (il sera à côté d’un livre à découvrir et à lire). Ils verront sur un écran ce que les doudous ont fait pendant leur nuit à la bibliothèque ! Pour finir, ils écouteront l’histoire _Pierrot de la lune_ de Constance Félix.

15 places

2022-01-21T17:30:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:00:00

