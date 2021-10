Paris Théâtre de la Cité Internationale île de France, Paris Lecture américaine au Théatre de la Cité Théâtre de la Cité Internationale Paris Catégories d’évènement: île de France

Lecture américaine au Théatre de la Cité Théâtre de la Cité Internationale, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 19 novembre 2021 :

mardi, jeudi, samedi de 19h à 21h

et lundi, dimanche de 20h à 22h

payant

Une pièce de Daphné Biiga Nwanak & Baudouin Woehl Le dispositif de Lecture américaine accueille en son cœur les questions LGBTQI+ autour duquel se construit le festival le 14e des fiertés, en cherchant moins leur représentation spectaculaire que leur intervention directe sur le langage. Comment l’identité s’exprime-t-elle dans les mots que nous échangeons ? Par qui est écrite cette lettre et qui la reçoit ? Qui unit-elle et comment ? Ces questions restent entières, et seule la manière dont le texte est adressé et distribué dans la salle nous permet provisoirement d’y répondre : Entre actrices et acteurs, à une spectatrice ou à un spectateur, aux absentes et absents de la salle … Autour de cette voix mystérieuse les rôles s’échangent constamment, créant un trouble autour du genre, échappant aux déterminations qu’il impose, faisant varier le sens du récit, déclinant enfin ses richesses. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Cité Internationale 17 boulevard Jourdan Paris 75014

Contact :Théâtre de la Cité Internationale 01 85 53 53 85 accueil@theatredelacite.com https://www.theatredelacite.com/programme/saison-2021-2022/lecture-americaine Spectacles -> Théâtre Étudiants;Queer Lgbt;En famille

