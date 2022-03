Lecture Album jeunesse “Maman loup” Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le mercredi 13 avril à 16:30

Géraldine Elschner, _Maman Loup_. Sur les bords du Tibre flottait un panier d’osier. Là, blottis l’un contre l’autre, se tenaient deux jumeaux. Ils n’avaient pas de museau pointu ni de fourrure d’ébène mais maman loup, sans hésiter, les nourrit de son lait. Qui étaient-ils ? D’où venaient-ils ? Peu importait. Elle les aimait déjà. Et le temps passa… Une première découverte du mythe fondateur de Rome avec l’adoption de Remus et Romulus par la louve du Capitole. A partir de 4 ans, adulte accompagnateur obligatoire. Compris dans l’entrée du musée. Réservation : [[https://my.weezevent.com/lecture-maman-loup](https://my.weezevent.com/lecture-maman-loup)](https://my.weezevent.com/lecture-maman-loup)

Lecture d’un album jeunesse évoquant l’histoire mythologique de l’adoption de Remus et Romulus par la Louve du capitole… Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

