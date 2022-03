LECTURE A VUE VANDÉMIAN Vendémian Vendémian Catégories d’évènement: Hérault

Vendémian

LECTURE A VUE VANDÉMIAN Vendémian, 28 mars 2022, Vendémian.

2022-03-28 14:30:00 – 2022-03-28 15:30:00

Vendémian Hérault Vendémian Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Permanent en Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute.

+33 4 67 44 37 62

Plusieurs RV sont proposés pour le plaisir d'écouter des textes sélectionnés par les bibliothécaires et les usagers dans un moment d'intimité et de partage. Vous souhaitez proposer des textes ? Parlez-en à vos bibliothécaires ! Renseignements et réservations auprès de chaque bibliothèque, accès aux bibliothèques sous réserve de la présentation d'un passe sanitaire valide.

