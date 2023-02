Lecture à voix hautes Médiathèque Foutbouillant Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Lecture à voix hautes Médiathèque Foutbouillant, 13 mai 2023, Montluçon . Lecture à voix hautes 4 Rue du Général Emile Mairal Médiathèque Foutbouillant Montluçon Allier Médiathèque Foutbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal

2023-05-13 – 2023-05-13

Médiathèque Foutbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal

Montluçon

Allier « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! »

Alfred de Musset nous a laissé cette célèbre citation, dans laquelle la boisson est synonyme d’ivresse … +33 4 70 29 42 32 https://mediatheques.agglo-montlucon.fr/ Médiathèque Foutbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Médiathèque Foutbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Ville Montluçon lieuville Médiathèque Foutbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon /

Lecture à voix hautes Médiathèque Foutbouillant 2023-05-13 was last modified: by Lecture à voix hautes Médiathèque Foutbouillant Montluçon 13 mai 2023 4 Rue du Général Emile Mairal Médiathèque Foutbouillant Montluçon Allier Allier Médiathèque Foutbouillant Montluçon

Montluçon Allier