Salle Maurice Bion, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:30

Présentation d’extraits de textes parlant d’amour : poésie, contes, textes narratifs associés à une oeuvre d’art et une musique classique.

conditions sanitaires requises

Présentation d'extraits de textes parlant d'amour : poésie, contes, textes narratifs associés à une œuvre d'art et une musique classique. Salle Maurice Bion Rue Arnaud 43250 Sainte-Florine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:30:00 2022-01-20T19:00:00

