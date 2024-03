Lecture à voix haute Barzing Poligny, samedi 23 mars 2024.

Les ateliers lecture à voix haute reprennent!

Si vous avez entre 7 et 107 ans, si vous n’aimez pas lire, si vous aimez lire, si vos bouquins vous servent de cale-porte, si vous aimez l’aventure et les nouvelles expériences et même si vous pensez que ce n’est pas pour vous ON VOUS ATTEND ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Barzing 70 Grande Rue

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté cie.leporteplume@wanadoo.fr

