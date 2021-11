Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Lecture à voix haute : Petits cauchemars entre amis Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Lecture à voix haute : Petits cauchemars entre amis Médiathèque des Chartreux, 22 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux. Lecture à voix haute : Petits cauchemars entre amis

Médiathèque des Chartreux, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Venez écouter nos bibliothécaires autour de lectures de courtes nouvelles et extraits de romans, avec illustrations et intermèdes musicaux par un multi-instrumentiste.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Venez écouter nos bibliothécaires autour de lectures de courtes nouvelles et extraits de romans. Médiathèque des Chartreux 249 quai de la bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque des Chartreux Adresse 249 quai de la bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux