A l’occasion des Nuits de la lecture, les particpants du premier tour de l’opération “Les petits champions de la lecture” viennent pour une séance de lecture à voix haute, en public mais sans jury cette fois, pour vous faire partager leurs histoires préférées ! Animation destinée aux enfants de CM1 et CM2.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les particpants du premier tour de l'opération "Les petits champions de la lecture" viennent pour une séance de lecture à voix haute. Médiathèque des Chartreux 249 quai de la bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

