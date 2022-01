Lecture à voix haute Lezoux Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Puy-de-Dôme

Lecture à voix haute Lezoux, 3 février 2022, Lezoux. Lecture à voix haute Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux

2022-02-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-03 Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud

Lezoux Puy-de-Dôme Lezoux Lecture à voix haute

«Un riche trois pauvres» de Louis

Calaferte, par le groupe de lecteurs

d’Acteurs Pupitres et Compagnie. Public adulte. Sur inscription mediatheque@ccdoreallier.fr +33 4 73 78 11 07 https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/ Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux

