Lecture à voix haute Lancieux

Dans le cadre des animations de la bibliothèque de Lancieux. Lecture d'Extraits des « Lettres d'un cultivateur américain » de Saint-John de crevecoeur 1735-1813. Précédée de sa biographie et de l'histoire des éditions des « Lettres » par Henri-Noël Mayaud. Durée 1h30. Pass sanitaire et masque demandés. Entrée libre. Mercredi 3 novembre 2021 – 17h – Salle du camping des Mielles

