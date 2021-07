Pellegrue Pellegrue Gironde, Pellegrue Lecture à voix haute « La Tresse » deuxième partie Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Lecture à voix haute « La Tresse » deuxième partie Pellegrue, 7 juillet 2021

Pellegrue Gironde Partie 2 de la lecture publique à voix hautes du roman « La Tresse ».

Rendez-vous au parvis de l’église de Pellegrue à 14h30.

