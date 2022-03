Lecture à voix haute histoire pour enfants Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Chaque premier mercredi du mois, la Villa Rabelais invite les enfants à venir écouter des histoires lues à voix haute à la bibliothèque gourmande. Ils découvriront les aventures d’ogres affamés ; de graines qui poussent, qui poussent, qui poussent ; de lapins qui ont toujours faim ; d’enfants qui n’aiment pas les légumes ; et bien d’autres histoires liées à l’alimentation.

contact@iehca.eu +33 2 47 05 90 30 https://iehca.eu/fr/manifestations-culturelles/programmation-culturelle-de-la-villa-rabelais

