"Lecture à voix haute de tes poèmes préférés" Bibliothèque Municipale Jeunesse 69 rue Gambetta Saint-Tropez

2022-03-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-16

Dans le cadre du Printemps des poètes, la BMJ invite à une session « Lecture à voix haute de tes poèmes préférés ». info@sainttropeztourisme.com +33 4 94 97 45 21 http://www.sainttropeztourisme.com/

