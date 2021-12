Saint-Pierre-le-Moûtier Bibliothèque Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre, Saint-Pierre-le-Moûtier Lecture à voix haute Bibliothèque Saint-Pierre-le-Moûtier Saint-Pierre-le-Moûtier Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Pierre-le-Moûtier

Lecture à voix haute Bibliothèque Saint-Pierre-le-Moûtier, 21 janvier 2022, Saint-Pierre-le-Moûtier. Lecture à voix haute

Bibliothèque Saint-Pierre-le-Moûtier, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Lecture de poèmes et de textes sur le thème de l’amour par l’équipe de la bibliothèque. Venez aussi partager vos poèmes, coups de coeur ou autres extraits de livres ou de films que vous avez aimez.

Pass sanitaire requis

Lecture et partage le temps d’une soirée à la bibliothèque Bibliothèque Saint-Pierre-le-Moûtier 33 place de l’Eglise 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Pierre-le-Moûtier Autres Lieu Bibliothèque Saint-Pierre-le-Moûtier Adresse 33 place de l'Eglise 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier Ville Saint-Pierre-le-Moûtier lieuville Bibliothèque Saint-Pierre-le-Moûtier Saint-Pierre-le-Moûtier