Bibliothèque municipale de Cadillac, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Pour une lecture à voix haute, venez avec un poème, un extrait de roman, une chanson, un texte que vous aimez ou choisissez parmi les textes proposés par les bibliothècaires. Rendez vous à la bibliothèque pour un moment de partage et de convivialité.

Nombre de place limitée , passe sanitaire et port du masque obligatoire pour les adultes.

temps de lecture sur le thème: "Aimons encore, Aimons toujours!"

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

