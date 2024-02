Lecture à voix haute Bar-sur-Aube, samedi 16 mars 2024.

Lecture à voix haute Bar-sur-Aube Aube

Le club de lecture à voix haute vous invite à une séance placée sous le signe de la littérature française.

Au croisement du Printemps des Poètes et de La Semaine de la langue française et de la Francophonie, cette session fera la part belle à notre patrimoine linguistique sous toutes ses formes poésie, chansons, théâtre et grands textes vous feront voyager dans le meilleur de nos belles-lettres.

Entrée libre & gratuite. .

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Médiathèque Albert Gabriel

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est mediatheque@barsuraube.fr

