Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne, le vendredi 17 septembre à 14:00

Angus de la Fourtel partageait un appartement luxueux avec un chat aussi poilu que paresseux, un poisson rouge amateur de thé et… la tour Eiffel. Il passait la journée à l’observer, à lui parler. Il l’adorait ! Mais un jour, la Belle lui joua un drôle de tour. Et ce fut le début d’une folle histoire. La lecture a lieu au pied de la sculpture de Gottfried Honegger « Hommage à Jacques Monod » située esplanade Erasme face au bâtiment Droit-Lettres. **À noter :** Avec Canopé21 Activité exclusivement réservée aux scolaires, réservation auprès de : [[peggy.camus@u-bourgogne.fr](mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr)](mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr) “La Tour Eiffel attaque” à partir du tableau de Robert Delaunay. Atheneum,centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00

