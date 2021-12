Mulhouse Eglise Evangélique baptiste Haut-Rhin, Mulhouse Lecture à plusieurs voix du poème de Cantique des Cantiques Eglise Evangélique baptiste Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Eglise Evangélique baptiste, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Poème d’amour, sensuel et érotique. Pourquoi ce texte est dans le canon Biblique, quelle place -a-t-il dans l’antropologie, quelle lecture les chrétiens en font-ils et quelle place donnent-ils au sujet de la sexualité dans les enseignements ? Lecture à plusieurs voix des 8 chapitres du Cantique des Cantiques dans la Bible en français courant. Collation : Vin chaud et Bredalas.

Distance sociale, masque obligatoire

9 rue des Charpentiers 68100 Mulhouse

