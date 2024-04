Lecture « a plates coutures » Nul Bar Ailleurs Coarraze, mercredi 3 avril 2024.

Lecture « a plates coutures » Nul Bar Ailleurs Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Vous souvenez-vous du combat exemplaire des ouvrières de Lejaby, cette entreprise de sous-vêtements qui a déposé le bilan en 2012 ? L’autrice et metteuse en scène Carole Thibaut a récolté leurs paroles pour écrire sa pièce à plates coutures qu’elle donne en lecture. Quatre voix féminines racontent leurs moments de joie et de complicité, leur quotidien entre enfants, mari et usine. Jamais de misérabilisme, de pathos ou de regard défaitiste. On lutte on vit tout simplement.

Carole Thibaut est auteure et directrice du théâtre des îlets Centre dramatique national de Monluçon. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:30:00

fin : 2024-04-03

Nul Bar Ailleurs 1 Rue Léo Lagrange

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservation.culture@paysdenay.fr

