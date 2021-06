LECTURE À NAU PLAGE Le Pouliguen, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Pouliguen.

LECTURE À NAU PLAGE 2021-07-09 15:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 devant l’hôtel de ville Plage du Nau

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen

Une petite pause, sur le sable de la plage du Nau, derrière la mairie. Installez-vous confortablement dans l’un des transats et partez en vacances au fil des pages …

Tout l’été, une sélection de plus de 600 ouvrages publiés par des maisons d’éditions indépendantes sera à votre disposition: Croquer une BD sur place, dévorer une nouvelle, entamer un roman, laisser son marque-page et revenir le lendemain… toutes les formes de lectures sont possibles.

Après tout, ce sont les vacances !

Cette initiative est proposée par la Ville, en collaboration avec l’association le Sel des mots.

yves.le-leuch@laposte.net +33 6 75 43 55 77 http://le-sel-des-mots.over-blog.com/

